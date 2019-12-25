В Госдуме пообещали изменить стратегию СВО после угроз Зеленского

Накануне глава киевского режима заявил, что российское небо якобы становится "опасным".

Россия готовы изменить стратегию спецоперации при угрозе гражданской авиации со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом в беседе с "Газета.ru" заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Политик прокомментировал высказывание украинского президента Владимира Зеленского о летающих над Россией международных авиакомпаниях.

Депутат отметил, что сейчас российские войска наносят точечные удары по объектам в Киеве, Одессе и в других городах, чтобы "не зацепить" гражданское население. Однако, если ВСУ продолжат свои террористические акты, то Москва будет выжигать все наступательные средства, способные нанести вред российской и международной гражданской авиации.

Глава киевского режима накануне призвал международные авиакомпании, летающие над Россией, отказаться от полетов над страной из-за украинских БПЛА. По мнению Колесника, воздушным перевозчикам нельзя игнорировать угрозы Зеленского.

Ранее мы сообщали, что на Украине начали подготовку к отставке Зеленского.

Фото: Telegram/Владимир Зеленский