"Гнилой расшатанный зуб". На Украине готовятся к отставке Зеленского

Эксперт сравнил положение главы киевского режима с состоянием расшатанного зуба.

Президент Владимир Зеленский теряет сторонников из-за коррупционных скандалов, а число его оппонентов продолжает расти. Поэтому киевский режим приближается к расколу, а самого лидера ждет отставка, предположил политолог Александр Дудчак в беседе с РИА Новости.

Он сообщил, что на Украине уже начали подготовку к возможной отставке Зеленского. Главным фактором роста напряженности среди политических сил стало заявление экс-главы Минобороны Михаила Федорова, который выступил за проведение выборов. Разногласия усилились после того, как президент обвинил бывшего министра в попытках сформировать военное ведомство, напрямую подчиняющееся начальнику Генштаба.

По мнению Дудчака, слова Федорова значительно не смогут повлиять на события в стране, потому что он сам не самостоятельная личность. Однако экс-министр стал ретранслятором идей, которые исходят в первую очередь от американских партнеров.

Просто проявляется противоречие, конкуренция среди западных центров влияния на Украину. Федоров как бы к одной группировке принадлежит, а Зеленский в большей степени — к другой. Пока все это накапливается. Окончательное решение, судя по всему, не принято. Александр Дудчак, политолог

Эксперт добавил, что Зеленский по-прежнему устраивает большинство западных союзников. Однако, его начали подводить к состоянию "гнилого расшатанного зуба", который в любой момент можно легко удалить.

Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник предположил, что Зеленский не доживет до конца спецоперации.

Фото: Telegram/Владимир Зеленский