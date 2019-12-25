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"Приехали не зря". Зеленский оценил визит Уиткоффа и Кушнера в Киеве
Вчера, 11:17
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ylia_schabaldina Добавить в Яндекс.Новости

"Приехали не зря". Зеленский оценил визит Уиткоффа и Кушнера в Киеве

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Глава киевского режима отметил важность визита спецпредставителей США.

Переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером были содержательными и результативными. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, его процитировало издание "РБК-Украина".

Он отметил важность визита Уиткоффа и Кушнера в Киев. По словам Зеленского, стороны обсуждали все ключевые вопросы повестки дня и "это все не просто так".  По итогам переговоров, стороны согласовали дальнейшие шаги в переговорном процессе. Глава государства сообщил, что спецпредставители США "приехали на Украину не зря".

В ходе пресс-конференции в Киеве Кушнер заявил, что американская администрация продолжает работать над созданием "мирного пакета" для урегулирования конфликта.

Ранее мы сообщали, что на Украине начали готовиться к отставке Зеленского.

Фото: YouTube / Офіс Президента України

Теги: зеленский украина, спецпредставитель сша, стив уиткофф
Категории: Мировые новости, Лента новостей, События на Украине,

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