"Приехали не зря". Зеленский оценил визит Уиткоффа и Кушнера в Киеве

Глава киевского режима отметил важность визита спецпредставителей США.

Переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером были содержательными и результативными. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, его процитировало издание "РБК-Украина".

Он отметил важность визита Уиткоффа и Кушнера в Киев. По словам Зеленского, стороны обсуждали все ключевые вопросы повестки дня и "это все не просто так". По итогам переговоров, стороны согласовали дальнейшие шаги в переговорном процессе. Глава государства сообщил, что спецпредставители США "приехали на Украину не зря".

В ходе пресс-конференции в Киеве Кушнер заявил, что американская администрация продолжает работать над созданием "мирного пакета" для урегулирования конфликта.

Ранее мы сообщали, что на Украине начали готовиться к отставке Зеленского.

Фото: YouTube / Офіс Президента України