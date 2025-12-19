Ушаков назвал встречу Путина и Уиткоффа полезной

Помощник президента РФ Юрий Ушаков назвал встречу российского лидера Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа полезной. Его слова приводит пресс-служба Кремля.
Встреча Путина и Уиткоффа прошла в Москве вечером 22 января. Переговоры продлились 3 часа 59 минут. На них также присутствовали глава РФПИ Кирилл Дмитриев, американский предприниматель Джаред Кушнер и старший советник Белого дома Джош Грюнбаум. Ушаков подчеркнул, что встреча "была во всех смыслах полезной" для обеих сторон.
На встрече условлено, что российская и американская стороны будут поддерживать в дальнейшем плотные контакты друг с другом как по украинской, так и по другим темам.
Юрий Ушаков, помощник президента РФ
Видео: официальный сайт президента России
