Ушаков назвал встречу Путина и Уиткоффа полезной

Помощник президента РФ Юрий Ушаков назвал встречу российского лидера Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа полезной. Его слова приводит пресс-служба Кремля.

Встреча Путина и Уиткоффа прошла в Москве вечером 22 января. Переговоры продлились 3 часа 59 минут. На них также присутствовали глава РФПИ Кирилл Дмитриев, американский предприниматель Джаред Кушнер и старший советник Белого дома Джош Грюнбаум. Ушаков подчеркнул, что встреча "была во всех смыслах полезной" для обеих сторон.

На встрече условлено, что российская и американская стороны будут поддерживать в дальнейшем плотные контакты друг с другом как по украинской, так и по другим темам.



Юрий Ушаков, помощник президента РФ

