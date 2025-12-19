Для Уиткоффа собрали корзину c подмосковной выпечкой

Спецпосланник главы Белого дома прилетит в Москву с официальным визитом.

Для спецпосланника президента США Стива Уиткоффа собрали корзину c подмосковной выпечкой. Об этом сообщает телеканал "360".

Сегодня, 22 января, планируется встреча Стива Уиткофф с президентом РФ Владимиром Путиным. Спецпосланник главы Белого дома прилетит в Москву с официальным визитом. Для него подготовили особый заказ в подмосковной пекарне "Машенька". Заведение стало известным после обращения ее владельца к Путину.

Отмечается, что повар пекарни приготовил для спецпосланника традиционные десерты американской кухни: яблочный пирог, маффины, печенье "Красный бархат" и шоколадные брауни. Это все упакуют и отправят гостям из США. Вместе с Уиткоффом в москву прибудет предприниматель Джаред Кушнер.

Фото: 360.ru