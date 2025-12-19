Эксперт объяснил, как обезопасить телеграм-аккаунт от взлома

По его словам, основным способом защиты от мошенников является установка двухфакторной аутентификации.

Преподаватель программирования, IT-специалист Кирилл Ситнов объяснил, как обезопасить телеграм-аккаунт от взлома. Об этом он рассказал телеканалу "360".

По словам эксперта, основным способом защиты от мошенников является установка двухфакторной аутентификации. Ситнов добавил, что на первом этапе входа в телеграм на новом устройстве пользователь должен ввести логин и пароль, а на втором получает цифровой код для входа.

Также IT-специалист посоветовал регулярно завершать сеансы на других устройствах, откуда человек заходил в мессенджер, установить ключи доступа и почту для входа. Ситнов рекомендует не хранить код от телеграма в заметках или других устройствах/соцсетях, которые могут взломать.

Фото: pxhere.com