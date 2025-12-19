В Госдуме предложили наносить на бутылки с алкоголем пугающие картинки

Ярослав Нилов рассказал о том, что практика с изображениями заболеваний хорошо себя показала в борье с табакокурением.

В Государственной думе предложили наносить на бутылки с алкоголем пугающие картинки. Соответствующей информацией с журналистами телеканала "360.ru" поделился депутат из нижней палаты парламент Ярослав Нилов. Законодатель пояснил, что на данный момент отечественные производители маркируют алкоголь надписями о вреде продукции, однако таких мер недостаточно для борьбы с распитием спиртных напитков в стране. По мнению политического деятеля, важно более открыто предупреждать граждан о рисках для здоровья. В частности, реализовать такие задачи можно за счет изображений заболеваний и поражения внутренних органов человека, пострадавших из-за злоупотребления алкоголя, на этикетках тар.

Те надписи, которые содержатся на бутылках с алкоголем или на упаковке, их недостаточно. Их не видно, они не броски, не привлекают внимания. Это будет иметь определенное действенное значение для того, чтобы желающий употребить алкогольную продукцию, беря в руки эту бутылку, видел, каким пагубным последствиям для организма может привести его употребление. Ярослав Нилов, депутат ГД РФ

В Госдуме объяснили, что практика с устрашающими картинками хорошо себя продемонстрировала в борьбе с табакокурением, поэтому такой опыт следует распространить и на спиртную продукцию. В других странах на алкогольные напитки часто наносят специальные знаки, которые сразу же бросаются в глаза покупателям.

Фото: Piter.tv