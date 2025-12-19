В Госдуме предложили ограничить рост тарифов ЖКХ уровнем инфляции

По словам авторов законопроекта, цены на ЖКХ повышаются дважды в год, но реальные доходы населения "практически не растут".

В Госдуме предложили ограничить рост тарифов жилищно-коммунальных услуг (ЖКХ) уровнем инфляции. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на документ.

Авторами инициативы выступили депутаты во главе с лидером фракции ЛДПР Леонидом Слуцким. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что граждане находятся в панике, объясняя это тем, что цены на ЖКХ повышаются дважды в год, но реальные доходы населения "практически не растут".

Депутаты добавили, что в связи с этим растет количество должников и повышается социальное напряжение. Также авторы инициативы попросили парламентский комитет по строительству и ЖКХ узнать у Минстроя информацию, связанную с мерами по взысканию коммунальных задолженностей.

Фото: Piter.tv