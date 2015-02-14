Зеленский уже никому не нужен, а на его место готовят бывшего главкома ВСУ Залужного.

Глава киевского режима Владимир Зеленский, возможно, не доживет до конца специальной военной операции. К тому же на должность украинского президента уже готовят нового человека, сообщил NEWS.ru депутат Госдумы Андрей Колесник.

Он напомнил, что Зеленский постоянно хамит в переговорах с европейскими лидерами и пытается им диктовать свои условия. Кроме того, в Киеве постоянно происходят коррупционные скандалы.

По словам депутата, место Зеленского может занять бывший главнокомандующий ВСУ и посол страны в Великобритании Валерий Залужный.

Действующий президент слишком много знает, поэтому, вполне возможно, не доживет до конца СВО. А если и доживет, если будет суд, то сдаст всех ради своей шкуры Андрей Колесник, политик

Депутат уверен, что Зеленскому лучше спрятаться и оставить Украину в покое. Хотя бывшие союзники найдут его в любой точке Земли.

Ранее бывший главком ВСУ Валерий Залужный сообщил, что будет участвовать в выборах президента на Украине.

Фото: YouTube / Офіс Президента України