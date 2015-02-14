Глава киевского режима Владимир Зеленский, возможно, не доживет до конца специальной военной операции. К тому же на должность украинского президента уже готовят нового человека, сообщил NEWS.ru депутат Госдумы Андрей Колесник.
Он напомнил, что Зеленский постоянно хамит в переговорах с европейскими лидерами и пытается им диктовать свои условия. Кроме того, в Киеве постоянно происходят коррупционные скандалы.
По словам депутата, место Зеленского может занять бывший главнокомандующий ВСУ и посол страны в Великобритании Валерий Залужный.
Действующий президент слишком много знает, поэтому, вполне возможно, не доживет до конца СВО. А если и доживет, если будет суд, то сдаст всех ради своей шкуры
Андрей Колесник, политик
Депутат уверен, что Зеленскому лучше спрятаться и оставить Украину в покое. Хотя бывшие союзники найдут его в любой точке Земли.
Ранее бывший главком ВСУ Валерий Залужный сообщил, что будет участвовать в выборах президента на Украине.
Фото: YouTube / Офіс Президента України
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