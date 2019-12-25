Опоясывающий лишай помешал Харрисону Форду присутствовать на церемонии "Оскар"

Актер чувствует себя удовлетворительно и проходит курс лечения.

Легендарный американский актер Харрисон Форд, не смог принять участие в 97-й церемонии вручения премии "Оскар" из-за опоясывающего лишая. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Сообщается, что 82-летний актер, известный своими культовыми ролями в таких франшизах, как "Индиана Джонс" и "Звездные войны", был вынужден отказаться от участия из-за неожиданной болезни. Актер чувствует себя удовлетворительно и проходит курс лечения после того, как в пятницу ему поставили диагноз. По данным клиники Мэйо, опоясывающий лишай — это "вирусная инфекция, вызывающая болезненную сыпь".

Несмотря на расстройство, связанное с пропуском церемонии, состояние здоровья актера, по всей видимости, не вызывает серьезных опасений.

Ранее мы сообщали, что "Поток" завоевал "Оскар" в номинации "Лучший анимационный фильм".

Фото: YouTube / WSJ. Style