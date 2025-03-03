"Поток" завоевал "Оскар" в номинации "Лучший анимационный фильм"

Эта победа стала первой для Латвии на церемонии.

Мультфильм "Поток" стал обладателем премии "Оскар" в номинации "Лучший анимационный фильм". Церемония прошла в ночь на 3 марта в Лос-Анджелесе.

За победу в номинации также боролись "Головоломка 2", "Дикий робот", "Мемуары улитки" и "Уоллес и Громит: Самая дикая месть". Мультфильм "Поток" является работой латвийского режиссера Гинтса Зильбалодиса. Эта победа стала первой для Латвии на "Оскаре". Сюжет "Потока" рассказывает историю группы животных, которые пытаются спастись от наводнения.

Ранее мы сообщали, что "Анора" получила Оскар в номинации лучший фильм.

Видео: YouTube / Deadline Hollywood