Jeep представил самую дорогостоящую рекламу Супербоула с Харрисоном Фордом

Двухминутная реклама автомобильной компании Jeep с Харрисоном Фордом в главной роли, стала одной из самых дорогостоящих и, по мнению многих зрителей, лучшей рекламой для Супербоула. Известно, что на создание ролика авторы потратили свыше 32 миллионов долларов. Эта сумма включает в себя актерский гонорар, а также стоимость труда режиссера Джеймса Мэнголда.
Этот джип делает меня счастливым. Даже несмотря на то, что моя фамилия Форд.
Харрисон Форд, актер
Вышел дублированный трейлер фильма "Западня".
Фото и видео: YouTube / Jeep
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