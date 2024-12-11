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Jeep представил самую дорогостоящую рекламу Супербоула с Харрисоном Фордом

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Американский актер потроллил компанию "Форд".

Двухминутная реклама автомобильной компании Jeep с Харрисоном Фордом в главной роли, стала одной из самых дорогостоящих и, по мнению многих зрителей, лучшей рекламой для Супербоула. Известно, что на создание ролика авторы потратили свыше 32 миллионов долларов. Эта сумма включает в себя актерский гонорар, а также стоимость труда режиссера Джеймса Мэнголда. 

Этот джип делает меня счастливым. Даже несмотря на то, что моя фамилия Форд.

Харрисон Форд, актер

Вышел дублированный трейлер фильма "Западня".

Фото и видео: YouTube / Jeep

 

 

Теги: jeep, реклама, супербоул, харрисон форд
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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