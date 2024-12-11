Вышел дублированный трейлер фильма "Западня"

Премьера в России состоится 10 апреля.

Компания Global Film представила дублированный трейлер фильма "Западня". Режиссером картины выступил Дэвид Яровески.

Сюжет расскажет историю грабителя-неудачника Эдди, который взламывает внедорожник, но оказывается в смертельной ловушке. Автомобиль принадлежит загадочному мужчине по имени Уильям, который управляет машиной дистанционно и хочет свершить над героем правосудие. Запертому Эдди придется бороться за жизнь в невыносимых условиях.

В главных ролях сыграли Билл Скарсгард и Энтони Хопкинс. Премьера в России состоится 10 апреля.

Ранее мы сообщали, что вышел новый трейлер фильма "Громовержцы".

Видео: YouTube / Global Film