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Вышел дублированный трейлер фильма "Западня"

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Премьера в России состоится 10 апреля.

Компания Global Film представила дублированный трейлер фильма "Западня". Режиссером картины выступил Дэвид Яровески.

Сюжет расскажет историю грабителя-неудачника Эдди, который взламывает внедорожник, но оказывается в смертельной ловушке. Автомобиль принадлежит загадочному мужчине по имени Уильям, который управляет машиной дистанционно и хочет свершить над героем правосудие. Запертому Эдди придется бороться за жизнь в невыносимых условиях.

В главных ролях сыграли Билл Скарсгард и Энтони Хопкинс. Премьера в России состоится 10 апреля.

Ранее мы сообщали, что вышел новый трейлер фильма "Громовержцы".

Видео: YouTube / Global Film

Теги: global film, западня, трейлер, фильм
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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