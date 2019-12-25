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Появился первый кадр из сериала "Локи" с Томом Хиддлстоном
Сегодня, 12:27
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Alena_Zinovieva

Появился первый кадр из сериала "Локи" с Томом Хиддлстоном

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На скандинавском боге хитрости и обмана надета тюремная роба с абревиатурой TVA.

Поклонникам киновселенной Marvel показали первый кадр из грядущего сериала "Локи". Исполнитель главной роли Том Хиддлстон попал в этом образе на обложку журнала Empire.

Скандинавский бог хитрости и обмана предстал на снимке в тюремной робе с абревиатурой TVA (Time Variance Authority). Это организация, призванная охранять целостность времени в киновселенной Marvel, схватила Локи после событий в фильме "Мстители: Финал".

Руки персонажа сведены за спиной, подразумевается, что он закован в наручники. Кроме того, отчетливо заметен ошейник. Локи, привыкший всегда все контролировать, в этот раз окажется в не самом удобном положении.

Ранее в интернете появился новый трейлер фильма "Черная вдова".

Фото: Instagram / bestoftomhiddles

Теги: marvel, локи, том хиддлстон
Категории: Лента новостей,

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