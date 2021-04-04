В интернете появился новый трейлер фильма "Черная вдова"

В России фильм выйдет 8 июля 2021 года.

Студия Marvel опубликовала новый трейлер картины "Черная вдова". Видео появилось 3 апреля на YouTube-канале Marvel Entertainment.

Фильм основан на комиксах Marvel о приключениях супер-шпионки Черной вдовы до того, как она вступила в ряды Мстителей. Ей предстоит узнать об опасном заговоре. Действия кинокартины происходят после событий "Первого мстителя: Противостояние".

"Черная вдова" является 24-м фильмом киновселенной Marvel. Главную роль играет Скарлетт Йоханссон.

Мировая премьера запланирована на 5 июля. В России фильм выйдет в широкий прокат 8 июля 2021 года.

Ранее вышел трейлер нового фильма Гая Ричи "Гнев человеческий".

Видео: Youtube/Marvel Entertainment