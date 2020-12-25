Вышел трейлер нового фильма Гая Ричи "Гнев человеческий"

Главную роль исполнил Джейсон Стэйтем.

В сети появился трейлер нового фильма Гая Ричи "Гнев человеческий" с Джейсоном Стэйтемом в главной роли.

Актер играет загадочного и хладнокровного на вид персонажа по имени Эйч. Однако внутри у него полыхает жажда справедливости. Чтобы выйти на соучастников серии многомиллионных ограблений в Лос-Анджелесе, Эйч внедряется в инкассаторскую компанию. Вскоре герой понимает, что предатель скрывается среди охранников. Эйч готовит суровую расплату виновникам преступлений.

В российский прокат лента выйдет 22 апреля.

Ранее вышел мини-сериал по мотивам фильма "Майор Гром: Чумной Доктор".

Видео: YouTube / Кинокомпания ВОЛЬГА