Вышел мини-сериал по мотивам фильма "Майор Гром: Чумной Доктор"

Приквел расскажет о бандитах Главаре, Психе и Громиле, которые готовятся к ограблению банка.

В социальной сети "ВКонтакте" опубликован мини-сериал "Майор Гром: Ограбление Online" производства Bubble Studios. Это приквел предстоящего фильма "Майор Гром: Чумной Доктор", премьера которого запланирована на 1 апреля.

Мини-сериал полностью снят в вертикальном формате. Он состоит из шести серий, каждая из которых длится около минуты. Его можно посмотреть только в Клипах "ВКонтакте".

Сюжет расскажет о бандитах Главаре, Психе и Громиле, готовящихся к ограблению банка. Зрители увидят происходящее глазами Психа, который снимает все на телефон. За счет этого создатели проекта обеспечили полное погружение в картину.

Авторами сценария выступили Николай Шишкин, Артем Габрелянов, Роман Котков и Лейла Катыбекова. После запуска приквела зрители смогут задать вопросы актерам. Ответы на них также опубликуют в формате клипов.

"Майор Гром: Чумной Доктор" – это российский супергеройский фильм режиссера Олега Трофима. Главную роль в нем сыграл актер Тихон Жизневский.

Ранее мы публиковали финальный трейлер российского боевика "Майор Гром: Чумной Доктор".

Видео: YouTube / Bubble Comics