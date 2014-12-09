Вышел мини-сериал по мотивам фильма "Майор Гром: Чумной Доктор"

В социальной сети "ВКонтакте" опубликован мини-сериал "Майор Гром: Ограбление Online" производства Bubble Studios. Это приквел предстоящего фильма "Майор Гром: Чумной Доктор", премьера которого запланирована на 1 апреля.
Мини-сериал полностью снят в вертикальном формате. Он состоит из шести серий, каждая из которых длится около минуты. Его можно посмотреть только в Клипах "ВКонтакте".
Сюжет расскажет о бандитах Главаре, Психе и Громиле, готовящихся к ограблению банка. Зрители увидят происходящее глазами Психа, который снимает все на телефон. За счет этого создатели проекта обеспечили полное погружение в картину.
Авторами сценария выступили Николай Шишкин, Артем Габрелянов, Роман Котков и Лейла Катыбекова. После запуска приквела зрители смогут задать вопросы актерам. Ответы на них также опубликуют в формате клипов.
"Майор Гром: Чумной Доктор" – это российский супергеройский фильм режиссера Олега Трофима. Главную роль в нем сыграл актер Тихон Жизневский.
Ранее мы публиковали финальный трейлер российского боевика "Майор Гром: Чумной Доктор".
Видео: YouTube / Bubble Comics
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