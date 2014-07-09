В сети появился первый трейлер приквела к сериалу "Декстер"

Премьера сериала состоится 13 декабря 2024 года.

Американский стриминговый сервис Paramount+ показал в социальных сетях первый полноценный трейлер приквела сериала "Декстер". В новом проекте рассказывается о юных годах серийного убийцы, охотящегося на преступников, переступивших моральные и законные нормы. Роль Декстера Моргана в "Первородном грехе" исполняет актер Патрик Гибсон. Также в кадре появятся Патрик Демпси, Кристиан Слэйтер, Молли Браун, Джеймс Мартинес, Сара Мишель Геллар и Кристина Милиан.

Напомним, что события истории будут разворачиваться в 1991 году. Фанаты оригинального сериала смогут проследить за эволюцией главного персонажа, которая возьмёт своё начало с юных лет и продолжится до того момента, как он стал серийным убийцей. Декстер вместе со своим отцом разработает специальный кодекс по поиску опасных людей, наносящих ущерб обществу. В телевизионном шоу заявлено к выходу десять эпизодов. Рассказчик событий получит голос Майкла С. Холла. Речь идет об актёре, сыгравшего Декстера в оригинальном сериале. Официальный релиз проекта указан на 13 декабря.

Вышел трейлер сериала "Ватсон".

Фото и видео: YouTube / Dexter on Paramount+ with Showtime