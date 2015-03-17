Вышел трейлер сериала "Ватсон"

Зрителей не устроил актерский состав телевизионного шоу.

Американская телекомпания CBS представила в социальных сетях первый трейлер сериала "Ватсон". В нем знаменитого персонажа из вселенной, созванной Артуром Конан Дойлем играет афроамериканский актер.Сюжет будет основываться на событиях, которые произошли через полгода после того, как профессор Мориарти убил Шерлока Холмса. В результате доктор Джон Ватсон вернулся к своей медицинской практике. Он открыл частную клинику, специализирующуюся на редких заболеваниях. Герой собирает вокруг себя команду из талантливых и молодых врачей. Из них учитель намеревается сделать настоящих профессионалов, а попутно Ватсон продолжает свою борьбу с Мориарти. Зрители раскритиковали телевизионный проект. Кроме того, что аудитории не понравился актерский состав проекта, также они указали на то, что шоу напоминает другой известный сериал — "Доктор Хаус".

"Гибрид "Шерлока" и "Доктора Хауса"? Нет, спасибо", "Поменяйте имя главного персонажа и главного злодея, и не изменится ровным счетом ничего. Хотя нет, изменится — предполагаемый охват аудитории сильно просядет". пользователи в соцсетях

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Фото и видео: YouTube / CBS