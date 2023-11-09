Вышел трейлер нового фильма Ника Кассаветиса "Парни с тату. Прямо в сердце"

В России фильм выйдет в свет 6 января следующего года.

Локализованный трейлер картины "Парни с тату. Прямо в сердце" (Marked Man) представила в социальных сетях 28 ноября 2024 года кинокомпания "Экспонента". Речь идет о новом режиссерском проекте Ника Кассаветиса ("Дневник памяти", "Другая женщина") по сценарию, созданном Шэрон Сакс (кинофраншиза "После"). Ключевые роли в ленте исполнили Сидни Тейлор, Чейз Стоукс, Ханна Кеппл, Александр Людвиг, Натали Элин Линд, Элла Балинска, Пол Йоханссон, Мэттью Ношка и другие актеры.

Сюжет основан на истории жизни тихой студентки медицинского вуза из хорошей семьи, которая неожиданно встречает на своем пути вспыльчивого татуировщика по имени Рул Арчера. У молодых людей нет ничего общего, но одна вечеринка для них заканчивается случайной ночью, которую они оба не могут забыть. В результате паре придется преодолеть трудности, чтобы понять, как такая девушка и такой парень могут быть вместе, не разрушая ни свою любовб, ни друг друга.

В широкий мировой прокат фильм "Парни с тату. Прямо в сердце" выйдет 22 января, а на российских киноэкранах появится только шестого февраля 2025 года.

В сети появился первый трейлер сериала "Универ. Молодые".

Фото и видео: YouTube / Exponenta Film