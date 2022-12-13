Вышел русский трейлер фантастического триллера "Рубеж выживания" со звездой "Эмили в Париже"

Релиз фильма намечен на 20 июля.

В социальных сетях опубликован русский трейлер нового британского фантастического триллера "Рубеж выживания". Фильм выйдет в широкий прокат с 20 июля. Известно, что авторы решили рассказать историю о недалеком будущем. По сюжету застрявшие солдаты на заброшенной военной базе ожидают помощи или наступления противников.

Одинокие и неуверенные в своей судьбе, запертые посреди океана они теряют терпение. Напряжение среди команды возрастает когда на горизонте появляется таинственная лодка - это помощь, которую они так долго ждали, или что-то более зловещее? синопсис к проекту

Свежий трейлер Alan Wake 2 получил озвучку на русском языке.

Фото и видео: YouTube / Exponenta Film