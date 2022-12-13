Свежий трейлер Alan Wake 2 получил озвучку на русском языке

Релиз игры запланирован на 17 октября.

Студия разработки GamesVoice опубликовала на собственном YouTube-канале дублированную версию трейлера компьютерной игры Alan Wake 2, показанного в рамках официального мероприятия PlayStation Showcase. Представители компании напомнили, что продолжают денежные сборы на перевод игры Star Wars Jedi: Survivor. На днях переводчики представили релиз дублированной версии проекта Half-Life: Alyx.

Наша команда крайне заинтересована в озвучке проекта, и пока это всё, что мы можем сказать на данную тему. обращение к аудитории

Напомним, что компьютерная игра Alan Wake 2 выйдет в свет 17 октября на персональных компьютерах, консолях PS5 и Xbox Series. Ранее издатель Remedy заметил, что не планирует выпускать дисковую версию. В настоящее время в GamesVoice не подтвердили, что планирует полностью озвучить игру.

Анонсирован новый психологический хоррор Haunted Memories The Return.

Фото и видео: YouTube / GamesVoice