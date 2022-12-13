Анонсирован новый психологический хоррор Haunted Memories The Return

У игры пока что нет даты выхода.

В социальных сетях создатели анонсировали новый психологический хоррор под названием Haunted Memories: The Return. Компьютерная игра позволит пользователям взять роль самих себя, находящихся в атмосфере одиночества и изоляции. Геймеры смогут самостоятельно определять происходящие вокруг события и выбирать путь действий. Разработчики заметили, что заставят игроков встретиться с их самым большим страхом. Геймплей будет строиться вокруг исследования свыше десяти локаций, а также сборе улик. Речь идет как о физических находках, так и следах, которые не видны невооруженному глазу.

Вас пробуждает холод. Вездесущая сырость питается вашим теплом, постепенно лишая чувств. Проливной дождь с ветром притягивают густой плотный туман...Вы замечаете знак на большой деревянной доске: "Добро пожаловать в Гринпарк".... описание проекта

В настоящее время у игры нет завленной даты релиза. Однако известно, что она появится как минимум на платформе Steam для персональных компьютеров.

В сеть утек трейлер Tekken 8.

Фото и видео: YouTube / ForeverEntertainment