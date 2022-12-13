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В сеть утек трейлер Tekken 8

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Игра пока не получила дату релиза.

В сети появился трейлер файтинга Tekken 8, на которой показали бойца-киборга Брайана Фьюри. Ролик был удалено, но его успели сохранить пользователи YouTube.

На опубликованных кадрах показаны сражения Брайана Фьюри с другими бойцами. Также показаны вступительная анимация киборга и его комбо. Tekken 8 пока не получил дату релиза. Игра будет доступна пользователям ПК и консолей нового поколения.

Ранее мы сообщали, что рэпер Lil Wayne снялся в трейлере игры Street Fighter 6.

Видео: YouTube / Fighters Generation

Теги: tekken 8, игра, трейлер
Категории: Лента новостей, Культура,

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