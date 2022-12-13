В сеть утек трейлер Tekken 8

В сети появился трейлер файтинга Tekken 8, на которой показали бойца-киборга Брайана Фьюри. Ролик был удалено, но его успели сохранить пользователи YouTube.
На опубликованных кадрах показаны сражения Брайана Фьюри с другими бойцами. Также показаны вступительная анимация киборга и его комбо. Tekken 8 пока не получил дату релиза. Игра будет доступна пользователям ПК и консолей нового поколения.
Ранее мы сообщали, что рэпер Lil Wayne снялся в трейлере игры Street Fighter 6.
Видео: YouTube / Fighters Generation
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все