В сеть утек трейлер Tekken 8

Игра пока не получила дату релиза.

В сети появился трейлер файтинга Tekken 8, на которой показали бойца-киборга Брайана Фьюри. Ролик был удалено, но его успели сохранить пользователи YouTube.

На опубликованных кадрах показаны сражения Брайана Фьюри с другими бойцами. Также показаны вступительная анимация киборга и его комбо. Tekken 8 пока не получил дату релиза. Игра будет доступна пользователям ПК и консолей нового поколения.

Ранее мы сообщали, что рэпер Lil Wayne снялся в трейлере игры Street Fighter 6.

Видео: YouTube / Fighters Generation