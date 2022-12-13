Рэпер Lil Wayne снялся в трейлере игры Street Fighter 6

Музыкант является фанатом серии со второй части игр.

Компания Capcom выпустила новый релизный трейлер к компьютерной игре Street Fighter 6, в котором засветился известный американский рэпер Lil Wayne. В ролике показан геймплей вместе с кадрами, в которых в проект играют реальные люди. В их числе оказался и популярный музыкант. Известно, что артист является поклонником серии со времен Street Fighter II и считает файтинги видом искусства.

Напомним, что Street Fighter 6 представляет из себя очередную часть культовой франшизы. Игра предложит клиентам выбрать персонажа из большого количества героев: как знакомых, так и новых, с разнообразными стилеями сражений. Со многими из новичков зрители познакомились в рамках прохождения сюжетной кампании World Tour, трейлер которой был показан создателями на торжественном мероприятии PlayStation Showcase. Официальный релиз игры намечен на 2 июня для таких платформ как персональные компьютеры, консоли PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. У проекта в настоящее время уже есть демоверсия, которая доступна на каждой из платформ.

Дженнифер Лоуренс играет обольстительницу в трейлере комедии "Без обид".

Фото и видео: YouTube /Street Fighter