Дженнифер Лоуренс играет обольстительницу в трейлере комедии "Без обид"

Фильм выйдет в свет с 23 июня.

Американская кинокомпания Sony Pictures поделилась ещё одним трейлером романтической комедии "Без обид". Главные роли в картине достались актерам Дженнифер Лоуренс ("Люди Икс: Первый класс") и Эндрю Барт Фельдману ("Классный мюзикл: Мюзикл"). Над постановкой и сценарием ленты работал режиссер Джин Ступницки ("Офис"). Сюжет истории расскажет о безответственной и беспечной девушке, которая попадает в множество нелепых ситуаций. Ей приходится искать работу для того, чтобы оплатит ь задолженности по дому. В результате счастливица получает предложение от богатой пары, которая разыскивает возлюбленную для сына. Богачи поясняют, что мальчику в скором времени придется отправиться в колледж, но у него остаются большие проблемы с социализацией. Официальная премьера фильма намечена на 23 июня.

Появился новый трейлер фильма "Барби" с Марго Робби и Райаном Гослингом.

Фото и видео: YouTube / Sony Pictures Entertainment