В сети появился первый трейлер сериала "Универ. Молодые"

На экраны телевизоров шоу выйдет в следующем году.

На недавней официальной презентации нового сезона проектов российского телеканала ТНТ зрителям презентован первый трейлер продолжения культового сериала "Универ", выходившего в 2000-х годах. на этот раз проект получил название "Универ. Молодые". Напомним, что в мае текущего года руководители СМИ анонсировали начало съемок телевизионного шоу. Они указали, что сюжет будет представлен в совершенно новом свете. Вместо историй о бывших студентах, внимание создателей будет сосредоточено на новичках, которые только начинают свой путь в учебном заведении.

Известно, что повествование будет вестись о пятерке первокурсников, которые заселяются в знаменитый 510-й блок общежития МВГУ. В сериале стоит ожидать появление давно знакомых зрителям героев. Речь идет о Киселе (Григорий Кокоткин), Вике Бобр (Юлия Франц), Павле Владимировиче Зуеве (Сергей Пиоро) и Кузе (Виталий Гогунский). На телеэкраны страны сериал может выйти уже в 2025 году.

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