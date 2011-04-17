Вышел трейлер фильма "Как стать миллионером"

Премьера в России состоится 12 июня.

Кинокомпания Exponenta Film представила трейлер фильма "Как стать миллионером". Режиссером картины выступил Самир Оливерос.

Сюжет фильма основан на реальных событиях, произошедших в мае 1984 года. Мужчина по имени Майкл проходит отбор в телешоу "Как стать миллионером". Неожиданно для всех обычный работяга претендует на рекордный выигрыш за всю историю. Но это ставит под угрозу банкротства саму программу. Организаторы подозревают Майкла в мошенничестве и пытаются выяснить, кто он на самом деле.

В главных ролях сыграли Пол Уолтер Хаузер, Уолтон Гоггинс, Мэйси Уильямс, Шамир Андерсон и другие. Премьера в России состоится 12 июня.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер фильма "Простоквашино".

Видео: YouTube / Exponenta Film