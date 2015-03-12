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Вышел трейлер фильма "Простоквашино"

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Премьера в России состоится 1 января 2026 года.

Кинокомпания "Атмосфера Кино" представила трейлер фильма "Простоквашино", снятого по мотивам знаменитой повести Эдуарда Успенского. Режиссером картины выступил Сарик Андреасян.

В центре сюжета окажется мальчик по имени Дядя Федор, который любит животных. Но родители выступают против питомцев в их доме. Герой решает уйти из дома и поселиться в деревне Простоквашино.

В главных ролях сыграли Роман Панков, Павел Прилучный, Лиза Моряк, Иван Охлобыстин и другие. Премьера в России состоится 1 января 2026 года.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер фильма "Буратино".

Видео: YouTube / Союзмультфильм

Теги: атмосфера кино, простоквашино, трейлер, фильм
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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