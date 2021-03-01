В сети появился финальный трейлер российского боевика "Майор Гром: Чумной Доктор"

Фильм выйдет на большие экраны через месяц, 1 апреля.

В понедельник, 1 марта, в сети появился финальный трейлер боевика "Майор Гром: Чумной Доктор". Отметим, что кинолента является экранизацией русских комиксов издательского дома Bubble Comics.

В главных ролях: Тихон Жизневский, сыгравший сурового и справедливого полицейского Игоря Грома. Журналистку и возлюбленную героя сыграла Любовь Аксенова.

Фильм расскажет о петербургском майоре полиции Игоре Громове, знаменитом своим пробивным характером и непримиримой позицией по отношению к преступникам всех мастей. Однако в городе появляется человек в маске Чумного Доктора, который заявил, что начнет "лечить" Петербург от "болезни чумы беззакония", убивая людей, которые ушли от наказания при помощи денег и высокого статуса. Игорю Громову придется расследовать дело и выяснить, кем является человек в маске.

Ранее мы писали, что трейлер фильма Mortal Kombat побил рекорд просмотров среди картин с рейтингом R.

Видео: Bubble Comics / YouTube