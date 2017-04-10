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Трейлер фильма Mortal Kombat побил рекорд просмотров среди картин с рейтингом R

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Премьера фильма "Мортал Комбат" запланирована на 8 апреля.

Трейлер экранизации видеоигры "Мортал Комбат" бьет рекорды просмотров промо фильмов с рейтингом R (17+). За неделю видео посмотрели 116 миллионов человек.

Трейлер экранизации уже побил рекорды трейлеров фильмов "Логан" и "Дэдпул 2". Зрители и кинокритики, оказались приятно удивлены увиденным на видео. Хотя до этого относились скептически к задумке.

Премьера фильма "Мортал Комбат" запланирована на 8 апреля. В стрим-сервисе HBO Max премьера состоится 15 апреля.

Сериал "Чикатило" появится в сети 18 марта.

Видео: iVideos

Теги: мортал комбат, трейлер
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Тема дня, Культура, Кино,

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