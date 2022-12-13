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Вышел второй локализованный трейлер фильма «Переводчик» от режиссера Гая Ричи

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Фильм выйдет в России 1 июня.

Кинокомпания "Вольга" представила второй локализованный трейлер фильма "Переводчик" режиссера Гая Ричи.

Сюжет картины расскажет историю военного Джона Кинли, которому спас жизнь в Афганистане переводчик по имени Ахмед. Чтобы оплатить долг перед ним, главный герой возвращается в страну, чтобы помочь переводчику и его семье.

Главную роль сыграл Джейк Джилленхол. Фильм выйдет в России 1 июня.

Ранее мы сообщали, что вышел новый трейлер "Форсажа 10" о семье Доминика Торетто.

Видео: Кинокомпания ВОЛЬГА

Теги: гай ричи, переводчик, трейлер, фильм
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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