Вышел второй локализованный трейлер фильма «Переводчик» от режиссера Гая Ричи

Фильм выйдет в России 1 июня.

Кинокомпания "Вольга" представила второй локализованный трейлер фильма "Переводчик" режиссера Гая Ричи.

Сюжет картины расскажет историю военного Джона Кинли, которому спас жизнь в Афганистане переводчик по имени Ахмед. Чтобы оплатить долг перед ним, главный герой возвращается в страну, чтобы помочь переводчику и его семье.

Главную роль сыграл Джейк Джилленхол. Фильм выйдет в России 1 июня.

Ранее мы сообщали, что вышел новый трейлер "Форсажа 10" о семье Доминика Торетто.

Видео: Кинокомпания ВОЛЬГА