Вышел новый трейлер "Форсажа 10" о семье Доминика Торетто

Фильм выйдет в прокат 19 мая.

В сети вышел новый трейлер фильма "Форсаж 10". Режиссером картины выступил Луи Летерье.

Новый ролик демонстрирует отношение главного героя франшизы Доминика Торетто к своим близким людям. В десятой части истории ему предстоит защитить членов семьи от опасного злодея по имени Данте, сына наркобарона Эрнана Рейса из пятого фильма. Он намерен отомстить Торетто и отнять у героя сына.

В главных ролях сыграли Вин Дизель, Джейсон Момоа, Мишель Родригес, Джейсон Стэйтем, Джон Сина, Бри Ларсон, Шарлиз Терон, Лудакрис и другие. Мировая премьера десятого "Форсажа" состоится 19 мая.

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Видео: YouTube / The Fast Saga