Вышел тизер второй части "Дюны" франко-канадского режиссёра Дени Вильнёва

Релиз фильма намечен на 17 ноября.

Вышел тизер второй части "Дюны" франко-канадского режиссера Дени Вильнева. Видеоролик доступен на YouTube-канале проекта. Известно, что в основе сюжета окажется история главного героя Пола Атрейдеса после того, как молодой человек объединился с фрименами. Он планирует отомстить заговорщикам, которые уничтожили его семью. Литературной основой для сценария картины стала вторая половина научно-фантастического романа Фрэнка Герберта "Дюна". К своим ролям вернутся актеры Тимоти Шаламе, Ребекка Фергюсон, Зендея, Флоренс Пью, Леа Сейду, Кристофер Уокен, Остин Батлер, Сухейла Якуб, Стеллан Скарсгорд, Шарлотта Рэмплинг и Стивен Хендерсон. Официальная премьера сиквела в широком прокате запланирована к выходу 17 ноября 2023 года.

Напомним, что первая часть фильма по роману писателя Фрэнка Герберта вышла на экраны 3 сентября 2021 года. Она собрала в глобальном прокате 401,8 миллиона долларов.

Вышел первый трейлер экранизации Gran Turismo с Орландо Блумом и Дэвидом Харбором.

Фото и видео: YouTube / Secrets of Dune