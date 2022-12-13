Вышел первый трейлер экранизации Gran Turismo с Орландо Блумом и Дэвидом Харбором

Мировая премьера состоится 11 августа.

Киностудия Sony Pictures представила первый трейлер экранизации серии игр Gran Turismo. Режиссером проекта выступил Нил Бломкамп.

Сюжет картины основан на реальной истории человека, который научился водить в играх Gran Turismo и стал профессиональным гонщиком. Благодаря полученным навыкам он смог выиграть серию соревнований Nissan.

В главных ролях сыграли Арчи Мадекве, Орландо Блум и Дэвид Харбор. Мировая премьера состоится 11 августа.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер фильма "Обыкновенные ангелы" с Хилари Суэнк.

Видео: YouTube / Sony Pictures Entertainment