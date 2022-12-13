Вышел первый трейлер экранизации Gran Turismo с Орландо Блумом и Дэвидом Харбором

Киностудия Sony Pictures представила первый трейлер экранизации серии игр Gran Turismo. Режиссером проекта выступил Нил Бломкамп.
Сюжет картины основан на реальной истории человека, который научился водить в играх Gran Turismo и стал профессиональным гонщиком. Благодаря полученным навыкам он смог выиграть серию соревнований Nissan.
В главных ролях сыграли Арчи Мадекве, Орландо Блум и Дэвид Харбор. Мировая премьера состоится 11 августа.
Ранее мы сообщали, что вышел трейлер фильма "Обыкновенные ангелы" с Хилари Суэнк.
Видео: YouTube / Sony Pictures Entertainment
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