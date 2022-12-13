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Вышел трейлер фильма "Обыкновенные ангелы" с Хилари Суэнк

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Мировая премьера состоится 13 октября.

Студия Lionsgate представила трейлер фильма "Обыкновенные ангелы" режиссера Джона Ганна.

Сюжет картины расскажет историю женщины по имени Шэрон, которая страдает от алкоголизма и финансовых проблем. Она берется помочь овдовевшему соседу, который воспитывает маленьких дочерей. 

Главную роль сыграла Хилари Суэнк. Также в фильме снялись Алан Ритчсон, Нэнси Трэвис  Тамала Джонс. Мировая премьера состоится 13 октября.

Ранее мы сообщали, что вышел первый трейлер фильма "Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах".

Видео: YouTube / Lionsgate Movies

Теги: lionsgate, обыкновенные ангелы, трейлер, фильм, хилари суэнк
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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