Вышел первый трейлер фильма "Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах"

Мировая премьера проекта намечена на 17 ноября.

На YouTube-канале киностудии Lionsgate опубликован трейлер новой части франшизы "Голодных игр", получивший название "Баллада о змеях и певчих птицах". Речь идет о приквеле истории. Официальная премьера картины намечена создателями на 17 ноября. Сюжет расскажет о судьбах двух персонажей. Первым из них является декан академии Каски Хайботтома в исполнении Питера Динклейджа ("Игра престолов"), молодой Кориолан Сноу — его сыграл актер Том Блин. Второй героиней станет участница Игр Люси Грей Бэйрд, роль которой досталась Рейчел Зеглер ("Вестсайдская история"). Авторы сосредоточили свое внимание на взаимоотношениях Сноу и Бэйрд. Декан соглашается стать наставником для девушки. Создатели дают ему задание создать девушки и других участников игр звезд телешоу, а не просто выживающих.

Вышел тизер-трейлер "Призраков в Венеции" по роману Агаты Кристи.

Фото и видео: YouTube / Lionsgate