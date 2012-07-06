Вышел финальный трейлер сериала Marvel "Сокол и Зимний солдат"

В сериал войдут 6 эпизодов, к своим ролям вернутся Энтони Маки и Себастиан Стэн.

На YouTube-канале Marvel Entertainment опубликовали финальный трейлер мини-сериала "Сокол и Зимний солдат". В ролике представлено, насколько ураганные приключения друзей-супергероев разительно отличаются от предшествующего экспериментального ситкома "Ванда/Вижн".

В сериал войдут 6 эпизодов, к своим ролям вернутся Энтони Маки и Себастиан Стэн. Премьера состоится 19 марта в стриминговом сервисе Disney+.

Ранее прокатчик допустил выход в России полной версии гей-драмы "Супернова".

Видео: Youtube/Marvel Entertainment