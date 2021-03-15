Прокатчик допустил выход в России полной версии гей-драмы "Супернова"

Соответствующее решение могут принять после разрешения Минкульта и общения с кинотеатрами.

В российских кинотеатрах могут показать полную версию гей-драмы "Супернова" с Колином Фертом и Стэнли Туччи в главных ролях. Ранее стало известно, что из картины вырезали несколько сцен, изображавших интимную близость двух мужчин.

Ажиотаж вокруг фильма заставил прокатчика пересмотреть свое решение. Однако окончательный вердикт будет завесить от Минкульта и кинотеатров. Об этом пишет "Интерфакс", ссылаясь на слова представителей компании World Pictures.

"Всем кинотеатрам, которые примут решение выпустить в прокат полную версию фильма и дадут нам об этом знать, мы с удовольствием ее предоставим", - отметили в компании.

История рассказывает о двух мужчинах Сэме и Таскере. Они отправляются в путешествие по Великобритании, о котором давно мечтали. Это путешествие имеет для них особых смысл, поскольку Таскер стремительно теряет память, а вместе с ней и жажду к жизни.

По словам зрителей, которые видели оригинал, российская версия стала на 3-5 минут короче.

Ранее Disney выпустил новый трейлер фильма "Круэлла" с Эммой Стоун.

Видео: YouTube / iVideos