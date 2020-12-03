Disney выпустил новый трейлер фильма "Круэлла" с Эммой Стоун

Премьера запланирована на 27 мая текущего года.

Disney опубликовал в сети еще один трейлер фильма "Круэлла" с Эммой Стоун в главной роли. Официальная премьера киноленты запланирована на 27 мая текущего года.

Сюжет познакомит зрителей с историей злодейки, которая живет и работает дизайнером в Лондоне в 70-х гг. прошлого столетия. Со временем девушка превращается в монстра, готового на все ради моды и стиля.

Режиссером выступил Крэйг Гиллеспи. Сценарий написали Дэн Фокс и Тони МакНамара.

Ранее HBO Max показал финальный трейлер "Лиги справедливости" Зака Снайдера.

Видео: YouTube / Disney Россия