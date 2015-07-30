  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:55
137
Alena_Zinovieva
Код вставки плеера

HBO Max показал финальный трейлер "Лиги справедливости" Зака Снайдера

0 0

Премьера кинокомикса состоится 18 марта.

На официальном YouTube-канале HBO Max появился финальный трейлер "Лиги справедливости" Зака Снайдера. Премьера картины запланирована на 18 марта. В России фильм можно будет посмотреть в онлайн-кинотеатре "Кинопоиск HD".

В трейлеры показаны эпичные кадры с главным злодеем картины Дарксайдом. Также зрители могут увидеть Чудо-женщину, Супермена, Аквамена, Бэтмена и других супергероев.

Ранее стало известно, что четырехчасовая версия Зака Снайдера будет разбита на шесть частей. Режиссер добавил в фильм новые кадры и включил новых персонажей – Джокера и Дарксайда. Снайдер заявил, что зрителей ждет совершенно новое произведение

Видео: YouTube / ГБO Maкс

Теги: зак снайдер, лига справедливости, трейлер
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Культура, Кино,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии