"Лигу справедливости" Зака Снайдера разбили на шесть частей

Четырехчасовую версию фильма "Лига справедливости" Зака Снайдера разбили на шесть частей. Судя по названию, первые две посвятят истории создания команды Брюса Уэна – "Не рассчитывай, Бэтмен" и "Эпоха героев". Об этом сообщается в Twitter-аккаунте проекта.
Третья часть получила название "Любимая мать, любимый сын". Она расскажет об артефактах "Материнские кубы" и матери Супермена Мэри. Четвертая называется "Машина перемен". В ней, предположительно, пойдет речь о криптонском корабле, который вернет Супермена к жизни. Напомним, герой погиб во время сражения с монстром Думсдеем в финале фильма "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости".
В пятом эпизоде "Вся королевская рать" соберется вся команда супергероев: Чудо-Женщина, Супермен, Аквамен, Киборг, Флэш и Бэтмен. Заключительная глава "Что-то мрачнее" расскажет о главном злодее Дарксайде, которого не было в "Лиге справедливости" 2017 года.
Фильм, вышедший в прокат в 2017 году, оказался провальным. Отзывы от зрителей также были смешанными. В результате они потребовали выхода режиссерской версии "Лиги справедливости". Зак Снайдер отправил часть сцен на пересъемку, еще часть – вырезал и изменил сюжет.
Версия фильма под названием "Лига справедливости Зака Снайдера" выйдет на платформе HBO Max 18 марта.
Ранее вышел трейлер режиссерской версии "Лиги справедливости".
Фото: Twitter / Zack Snyder"s Justice League
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все