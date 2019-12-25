"Лигу справедливости" Зака Снайдера разбили на шесть частей

Премьера состоится на стриминговой платформе HBO Max 18 марта.

Четырехчасовую версию фильма "Лига справедливости" Зака Снайдера разбили на шесть частей. Судя по названию, первые две посвятят истории создания команды Брюса Уэна – "Не рассчитывай, Бэтмен" и "Эпоха героев". Об этом сообщается в Twitter-аккаунте проекта.

Третья часть получила название "Любимая мать, любимый сын". Она расскажет об артефактах "Материнские кубы" и матери Супермена Мэри. Четвертая называется "Машина перемен". В ней, предположительно, пойдет речь о криптонском корабле, который вернет Супермена к жизни. Напомним, герой погиб во время сражения с монстром Думсдеем в финале фильма "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости".

В пятом эпизоде "Вся королевская рать" соберется вся команда супергероев: Чудо-Женщина, Супермен, Аквамен, Киборг, Флэш и Бэтмен. Заключительная глава "Что-то мрачнее" расскажет о главном злодее Дарксайде, которого не было в "Лиге справедливости" 2017 года.

Фильм, вышедший в прокат в 2017 году, оказался провальным. Отзывы от зрителей также были смешанными. В результате они потребовали выхода режиссерской версии "Лиги справедливости". Зак Снайдер отправил часть сцен на пересъемку, еще часть – вырезал и изменил сюжет.

Версия фильма под названием "Лига справедливости Зака Снайдера" выйдет на платформе HBO Max 18 марта.

Ранее вышел трейлер режиссерской версии "Лиги справедливости".

Фото: Twitter / Zack Snyder"s Justice League