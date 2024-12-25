Вышел трейлер второго сезона сериала "Одни из нас"

Мировая премьера состоится в апреле 2025 года.

Стриминговый сервис Max представил трейлер второго сезона сериала "Одни из нас". Шоураннерами проекта выступили Крейг Мейзин и Нил Дракманн.

Сериал является экранизацией одноименной игры, в которой рассказывается история контрабандиста Джоэла и девочки Элли в постапокалиптической Америке. Второй сезон уделит внимание не только первой части игры, но также затронет события продолжения. Мировая премьера состоится в апреле 2025 года.

Ранее мы сообщали, что Меган Маркл опубликовала трейлер своего нового кулинарного шоу.

Видео: YouTube / Max