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Вышел трейлер второго сезона сериала "Одни из нас"

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Мировая премьера состоится в апреле 2025 года.

Стриминговый сервис Max представил трейлер второго сезона сериала "Одни из нас". Шоураннерами проекта выступили Крейг Мейзин и Нил Дракманн.

Сериал является экранизацией одноименной игры, в которой рассказывается история контрабандиста Джоэла и девочки Элли в постапокалиптической Америке. Второй сезон уделит внимание не только первой части игры, но также затронет события продолжения. Мировая премьера состоится в апреле 2025 года.

Ранее мы сообщали, что Меган Маркл опубликовала трейлер своего нового кулинарного шоу.

Видео: YouTube / Max

Теги: hbo max, одни из нас, сериал, трейлер
Категории: Лента новостей, Культура,

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