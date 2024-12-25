Меган Маркл опубликовала трейлер своего нового кулинарного шоу

Стриминговый сервис Netflix представил трейлер реалити-шоу "С любовью, Меган". Это новый проект бывшей актрисы и герцогини Сассекской Меган Маркл.
В шоу обещают показать новый формат жанра "лайфстайл-передач, смешивая практические рекомендации". Маркл поделится перед зрителями личными советами и хитростями при готовке блюд. Мировая премьера состоится 15 января.
Ранее Marvel представила трейлер мультсериала "Ваш дружелюбный сосед Человек-паук".
Видео: YouTube / Netflix
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