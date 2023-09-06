Мировая премьера состоится 29 января 2025 года.

Студия Marvel представила трейлер мультсериала "Ваш дружелюбный сосед Человек-паук". Сценаристом проекта выступил Джефф Траммелл.

Сюжет мультсериала расскажет о истории происхождения Питера Паркера и его первых шагах в роли одного из героев вселенной Marvel. Действие будет происходить в альтернативной реальности, где его наставником выступит Норман Озборн. Мировая премьера состоится 29 января 2025 года на стриминговой платформе Disney+.

Ранее Netflix представил тизер фильма "Счастливчик Гилмор 2".

Видео: YouTube / Marvel Entertainment