Студия Marvel представила трейлер мультсериала "Ваш дружелюбный сосед Человек-паук". Сценаристом проекта выступил Джефф Траммелл.
Сюжет мультсериала расскажет о истории происхождения Питера Паркера и его первых шагах в роли одного из героев вселенной Marvel. Действие будет происходить в альтернативной реальности, где его наставником выступит Норман Озборн. Мировая премьера состоится 29 января 2025 года на стриминговой платформе Disney+.
Ранее Netflix представил тизер фильма "Счастливчик Гилмор 2".
Видео: YouTube / Marvel Entertainment
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