Продюсер "Сватов-7" подтвердил участие Вахтанга Кикабидзе в проекте

Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе снялся в одной из серий седьмого сезона сериала "Сваты". Эту информацию подтвердил продюсер проекта Сосо Абзианидзе в интервью РИА Новости.
Абзианидзе заявил, что Кикабидзе действительно снимается в "Сватах", однако не в главной роли, а в одном эпизоде.
Ранее об участии Кикабидзе в седьмых "Сватах" заговорили фанаты. Сейчас съемки нового сезона проходят в Грузии. Долгожданная премьера запланирована на 2022 год.
Фото: Instagram / vkikabidze
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