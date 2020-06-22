Продюсер "Сватов-7" подтвердил участие Вахтанга Кикабидзе в проекте

Сейчас съемки нового сезона проходят в Грузии.

Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе снялся в одной из серий седьмого сезона сериала "Сваты". Эту информацию подтвердил продюсер проекта Сосо Абзианидзе в интервью РИА Новости.

Абзианидзе заявил, что Кикабидзе действительно снимается в "Сватах", однако не в главной роли, а в одном эпизоде.

Ранее об участии Кикабидзе в седьмых "Сватах" заговорили фанаты. Сейчас съемки нового сезона проходят в Грузии. Долгожданная премьера запланирована на 2022 год.

Фото: Instagram / vkikabidze