В Грузии возобновили съемки седьмых "Сватов"

В проекте может сняться певец Вахтанг Кикабидзе.

Исполнителей главных ролей в сериале "Сваты" Федора Добронравова и Татьяну Кравченко заметили на съемках нового сезона в Грузии. Снимок сделали фанаты сериала и опубликовали в Instagram.

Родные наши, ловите фото со съемок "Сваты 7". Написано под фотографией

Позже этот же снимок опубликовала у себя в Instagram и сама Татьяна Кравченко.

Съемки долгожданного седьмого сезона возобновились в Грузии. Кроме Добронравова и Кравченко там находятся Инна Королева, Анна Кошмал и Александр Феклистов. По слухам, в новом сезоне сыграет певец Вахтанг Кикабидзе. Однако эта информация пока не подтверждена.

"Сваты" выходили с 2008 по 2013 гг. Премьера нового сезона должна состояться в 2022 году.

Ранее мы писали, что завершились съемки фильма с Козловским и Петровым в главных ролях.

Фото: Instagram / svati_7film