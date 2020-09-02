Вахтанг Кикабидзе: украинские артисты не должны выступать в России

Грузин не посещал РФ после признания Москвой независимости Южной Осетии и Абхазии.

Вахтанг Кикабидзе заявил, что украинские артисты не должны выступать в России. Такое мнение грузинский актер сделал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера". С августа 2008 года иностранец отказался посещать Москву из-за результатов войны на территории Южной Осетии. Тогда РФ признала независимость региона и Абхазии от Тбилиси.

Я считаю, что не должны. Но они должны требовать у своего правительства, чтобы у них была работа. Вахтанг Кикабидзе, грузинский артист

Напомним, что грузин не посещает РФ, а также не общается с теми друзьями, которые решили все равно ездить в Россию. Он отказался от вручения российским президентом Ордена Дружбы народов. Кикабидзе заметил, что имеет уважение к российскому народу, но при этом не может себе позволить давать концерты и принимать награды от правительства.

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Фото и видео: YouTube / Украина 24