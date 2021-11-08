На рэпера Трэвиса Скотта подали в суд после гибели восьми человек на концерте

Истцом является зритель концерта, в ходе которого пострадали около 300 и погибли восемь человек.

Зритель концерта рэпера Трэвиса Скотта на фестивале Astroworld подал в суд на артиста и организаторов. Об этом сообщает издание Billboard. Заявление Мануэля Соуза было зарегистрировано в суде округа Харрис.

5 ноября в городе Хьюстон в ходе выступления Скотта началась давка, вследствие чего пострадали около 300 человек. Кроме того, восемь зрителей погибли. Им было от 14 до 27 лет. Всего на мероприятии присутствовали 50 тысяч человек.

По сообщениям очевидцев, давка продолжалась на протяжении получаса. Отмечается, что когда на место ЧП подъехали медики, то организаторы фестиваля на стали сразу останавливать выступление американского рэпера. Второй день Astroworld Festival был отменен.

По мнению истца, трагедии можно было бы избежать, если бы "не желание организаторов получить прибыль за счет здоровья и безопасности посетителей".

Ранее при нападении на резиденцию премьера Ирака пострадали 10 человек.

Видео: Twitter/ChaudharyParvez, freehumanity911, ashleyp06003847