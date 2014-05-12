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При нападении на резиденцию премьера Ирака пострадали 10 человек

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Сам премьер не пострадал.

Десять сотрудников службы охраны пострадали при нападении на резиденцию премьера Ирака Мустафы аль-Казыми. Об это сообщает телеканал Al-Hadath.

Последствия атаки заминированного дрона были также опубликованы телеканалом.

Нападение случилось ночью 7 ноября. По официальным данным премьер Ирака при нападении не пострадал. Мустафа аль-Казыми написал в Twitter, что он в порядке.

США предложили Ираку помощь в расследовании этого нападения, назвав произошедшее терактом.

Ранее мы писали, что в полицию Москвы доставили подростка, который на самокате сбил женщину. 

Видео: Telegram / Военный обозреватель

Теги: нападение на резиденцию премьера ирака
Категории: Мировые новости, Происшествия, Лента новостей,

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